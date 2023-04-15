真係唔好笑丨陳星妤擔心郭子豪體力不支 鄭衍峰馮盈盈玩遊戲合作無間…
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無線娛樂新聞台報導：真係唔好笑丨陳星妤擔心郭子豪體力不支 鄭衍峰馮盈盈玩遊戲合作無間
TVB全新遊戲節目《真係唔好笑》今個禮拜六播出第3集，邀來鄭衍峰、孔德賢及陳星妤擔任嘉賓，聯同七位主持人一齊玩遊戲，呢日佢哋以經典角色大鬧古裝街。
鄭衍峰同馮盈盈喺遊戲環節合作無間，佢笑言唔敢輕視「破壞之王」麥美恩及郭子豪，陳星妤有啲擔心郭子豪體力不支，因為郭子豪玩嗰陣要孭住麥美恩一段時間。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台