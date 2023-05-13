石修首度一家五口過母親節 開心迎新成員加入
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無線娛樂新聞台報導：石修舊年年尾榮升做爺爺，一直弄孫為樂，呢日佢現身一個母親節活動，講到寶貝孫女時難掩喜悅，事關今年嘅母親節屋企就多咗個新成員，有別以往一家四口，令佢相當期待！
石修透露孫女而家四個多月大，開始識得認聲同識認人，所以石修成日同孫女講嘢，仲向左走向右走，吸引孫女視線，呢個爺爺認真鬼馬呀！
講到而家各地通關，有冇計劃同屋企人去個旅行？修哥就話自己工作一直排到去9月，所以要9月後先可以出埠旅行，而同場嘅安德尊早前快閃澳洲出席前輩杜平結婚60周年派對後返港，大王話近排除咗忙於主持工作之外，仲有回歸拍劇生活，而家同周嘉洛及朱敏瀚等人拍緊《痞子殿下2痞子無間道》，大王話同佢哋拍劇非常開心！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台