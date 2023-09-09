破毒強人｜演員齊聚睇結局賀定欣生日 結局感人定欣偷垂淚
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無線娛樂新聞台報導：懸疑熱播劇《破毒強人》大結局，一班演員齊齊相約睇大結局，主演嘅 陳豪 胡定欣 蕭正楠 張曦雯 張寶兒 郭柏姸 等都一齊喺暴雨過後再聚，呢日大家仲為生日嘅定欣慶祝生日。
劇中故事去到最後一刻先知誰是誰非，定欣同Kelly更加睇到熱淚盈眶，仲話結局令大家都非常感動喇。而特別演出嘅 馬國明 成為彩蛋，仲似乎留低伏線，不過馬明就指係扮現場閒逛偶遇而令監製邀請演出，真係搵鬼信你先奇呀。
至於有傳將開始拍前傳，一班演員就話先沉浸喺結局先，到公司真係正式通知再算喇。壽星女定欣就希望收視繼續高升喇，而文華同安樂一場同坐電單車戲，就被網友戲稱話有CP感，呢日阿Mo仲硬Tag話只要身邊有安樂，壞事做盡都唔會怕呀。
網民點睇？
最敗筆是這個 drama 之最後5秒鈡，Ma 角明你突然間走出來，幹嗎？😂😂😂😂😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台