陳豪因古裝劇金句搶分扭轉局面 郭柏姸獲封MVP成功清板
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無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《破毒強人》演員近日四出宣傳，作客唔同嘅綜藝節目，呢日拉隊上《思家大戰》成功贏得獎金，佢哋推舉郭柏姸係MVP。
被封為「魔音」嘅郭柏姸，回答音樂問題有啲緊張，幸好佢順利答啱，而陳豪應記一功，因為佢答中一條問題成功搶分，因古裝劇金句「同朕check吓」扭轉整個局面，陳豪笑言曾因呢句經典對白詢問資深監製，最終破毒強人組殺入「開口中」環節，蕭正楠負責守尾門，差一條問題就順利過關，蕭正楠雖然玩遊戲經歷身經百戰，但佢都覺得好大壓力。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台