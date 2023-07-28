破毒強人丨蕭正楠慘被打好多毒針失去情感 張曦雯將愛變成保護
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無線娛樂新聞台報導：大毒梟文華（陳豪飾）掌控全港過半以上的毒品生意，被毒品調查科安插行動組臥底葉浩天（蕭正楠飾）喺身邊，最終文華被最信任嘅浩天出賣而被捕。
浩天慘被打好多毒針，令佢失去情感、恐懼及同情心，甚至對愛人丁若寧（張曦雯飾）都失去愛嘅感覺，喺同僚眼中，浩天係一個唔合群嘅「怪咖」，後來忍痛與丁若寧分手。
張曦雯演毒品調查科高級督察丁若寧，而張曦雯將愛變成保護，對浩天特別關心，有別於一般情侶嘅感情線。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台