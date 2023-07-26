破毒強人丨陳豪「末路毒王」展開復仇大計 遭心計女胡定欣利用

無線娛樂新聞台報導：陳豪及胡定欣主演嘅TVB新劇《破毒強人》將接棒《靈戲逼人》，下周一（31 日）起、逢周一 至五晚8點半翡翠台播映，故事圍繞陳豪飾演嘅「一代毒王」文華，佢喺12年前因遭最信任嘅手下葉浩天出賣，文華被捕入獄，發現患上末期肺癌而獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計。