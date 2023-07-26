破毒強人丨陳豪「末路毒王」展開復仇大計 遭心計女胡定欣利用
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無線娛樂新聞台報導：陳豪及胡定欣主演嘅TVB新劇《破毒強人》將接棒《靈戲逼人》，下周一（31 日）起、逢周一 至五晚8點半翡翠台播映，故事圍繞陳豪飾演嘅「一代毒王」文華，佢喺12年前因遭最信任嘅手下葉浩天出賣，文華被捕入獄，發現患上末期肺癌而獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計。
胡定欣飾演文華舊愛章琳，並非真心愛對方，利用文華嘅錢去外國讀書，其後成為國際股票行高層，10年後重遇文華，二人慢慢變成生意拍檔，而陳豪坦言好耐冇做反派，今次係過足戲癮。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台