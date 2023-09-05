破毒強人｜蕭正楠爆與張曦雯有大膽親熱戲 郭柏姸叫張寶兒快啲追多個…
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無線娛樂新聞台報導：破毒強人｜蕭正楠爆與張曦雯有大膽親熱戲 郭柏姸叫張寶兒快啲追多個
TVB熱播劇《破毒強人》嚟到結局周，蕭正楠、張曦雯、張寶兒、郭柏姸及馬貫東呢日一齊出席宣傳活動，劇集播出後收視屢創佳績，上周跨平台直播收視最高28點，吸引180萬觀眾收看，更成為今年二線劇單集收視之冠。
蕭正楠率先劇透跟張曦雯有一場大膽親熱戲，笑指唔敢同老婆黃翠如一齊睇，張曦雯認為男朋友Mark Brunyez雖然理解演員工作，但係睇另一半拍大膽親熱戲係會有啲唔太舒服；蕭正楠早前分享一張跟黃日華慶生嘅合照，原來佢哋不時有跟黃日華一齊晨跑，而佢同翠如亦將挑戰報名跑10K賽。
懷孕六個月嘅張寶兒，距離11月預產期仲有一段時間，佢稱已習慣BB喺肚裡面郁吓郁吓，有啲唔捨得嘅感覺，身邊嘅郭柏姸即叫寶兒快啲追多一個，同場嘅馬貫東感謝觀眾對角色嘅喜愛，對男飛躍獎項有信心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台