TVB大寶藏丨「鐵探」袁偉豪拒做開腦手術 歐陽震華墮樓受傷手尾長…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨「鐵探」袁偉豪拒做開腦手術 歐陽震華墮樓受傷手尾長
執行任務有時難免受傷，有時更受傷手尾長！蕭正楠喺熱播劇《破毒強人》曾被強行注射大劑量可卡因，傷及腦神經，令蕭正楠差啲冇命，之後更不幸變成木頭人，情緒反應比一般人低，袁偉豪喺2019年《鐵探》亦係腦部出現變化，要做開腦手術取出碎片，若手術唔成功就有可能變成植物人，而歐陽震華喺2002年《談判專家》把握機會救人，卻發生墮樓意外導致腳傷嚴重難以完全康復。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台