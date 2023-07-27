破毒強人丨陳豪胡定欣第4次合作劇中關係微妙 蔣志光親解離巢原因

無線娛樂新聞台報導：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯及蔣志光等一眾演員呢日為下周一播出TVB新劇《破毒強人》進行宣傳，陳豪與胡定欣第4次合作，呢次聯手飾演反派，而陳豪更為絕命毒梟呢個角色花盡心思，壓低聲線去演出。