破毒強人丨陳豪胡定欣第4次合作劇中關係微妙 蔣志光親解離巢原因
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無線娛樂新聞台報導：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯及蔣志光等一眾演員呢日為下周一播出TVB新劇《破毒強人》進行宣傳，陳豪與胡定欣第4次合作，呢次聯手飾演反派，而陳豪更為絕命毒梟呢個角色花盡心思，壓低聲線去演出。
胡定欣形容喺劇中跟陳豪嘅一段關係好微妙，似係被利益蓋過感情，蕭正楠同張曦雯首次合作火花不斷，二人喺記招互窒鬥嘴，原來蕭正楠為入戲，開工時反而變得沉默寡言，何廣沛喺劇中零對白全程做手語，令佢喺拍攝期間變得有啲孤獨。
郭柏姸早前拍片毛遂自薦做周星馳新戲《少林女足》嘅演員，坦言見到其他人嘅作品之後，郭柏姸坦言要再努力啲，蔣志光今次拍《破毒強人》花足幾個月時間練琴，佢有解釋離巢原因，希望更多時間專注做音樂及寫劇本。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台