破毒強人｜商場宣傳公佈不俗成績 定欣再遇陳豪新鮮感不減
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《破毒強人》嘅一班演員呢日一齊到商場為劇集宣傳，呢日亦公佈首周收視成績不俗，又齊齊跟導師學舞蹈運動，不過最勁嘅都係 張曦雯 同 郭柏姸 兩位女將，輕鬆就擺出一字馬喇。
今次已經係第4度合作嘅 胡定欣 同 陳豪 ，默契早已十足，但係佢哋一樣話因為故事同角色同以往有好大分別，所以新鮮感一樣滿分，更加透露佢哋角色之間嘅相處非常唔典型，所以演起上嚟更為有趣，定欣仲預告呢一星期劇情會更為影響故事發展呀。
至於 蕭正楠 同 Kelly 之間一樣值得期待，因被注射毒品令佢毫無感情嘅Edwin，亦都會繼續發展，仲叫大家一定要留意佢哋非一般嘅感情呀。而整部劇都以手語演出嘅 何廣沛 ，同佢對戲就要有特別技巧，好似 張寶兒 就話睇得多都慢慢學會少少喇。Rosita亦都話將會有唔少新嘗試，會被淋紅油嘅佢，仲被爆女仔之家竟然一塊小小化妝鏡都冇喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台