黃翠如陪睇蕭正楠胡定欣親熱戲 陳豪接機驚喜仔女參觀駕駛室
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無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《破毒強人》一眾演員陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏姸、蔣志光、朱智賢及馬貫東等出席宣傳活動，宣布7日跨平台總收視25.1點再創高峰。
蕭正楠與胡定欣經常同劇合作，今次首次拍攝親密戲份，網民留意到蕭正楠耳仔紅晒，蕭正楠笑言有同太太黃翠如一齊睇，而蔣志光同朱智賢早前喺《食腦喪B》演父女，今次喺《破毒強人》演兩公婆，蔣志光大讚朱智賢演「阿嫂」表現出色。
林溥來（Patrick Sir）喺劇中跟胡美貽有唔少親熱戲，咀對咀餵食、摸女方pat pat等鏡頭，Patrick Sir事前有同老婆關宛珊講有呢啲場口；陳豪日前開心到機場接機，老婆陳茵媺同仔女由加拿大返港，更驚喜獲邀參觀駕駛室，陳豪坦言好掛住佢哋，今次老婆同仔女去加拿大逗留近兩個月去玩並探親，陳豪指家人參觀駕駛室係回程獲邀請，聽老婆講原來機師細個獲邀請參觀過，令呢位機師努力追夢，機師希望將呢個啟發傳落去。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台