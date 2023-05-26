萬人迷碧咸相隔4年赴澳門魅力不減 G.E.M.連唱3首金曲
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無線娛樂新聞台報導：萬人迷碧咸相隔4年再到訪澳門，繼早前喺當地拍廣告，呢日現身一間酒店出席活動，碧咸一身型格西裝look示人，魅力不減，吸引過百名fans在門外守候。
碧咸主動走近fans堆，跟在場圍觀者握手，更一齊揸機玩自拍，碧咸好開心此行見到好多舊朋友，更入住自己有份參與設計嘅「碧咸套房」，令佢感覺好夢幻，同場出席嘅表演嘉賓仲有G.E.M.鄧紫棋、鋼琴家郎朗同內地歌手阿雲嘎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台