網紅直播「呃阿婆錢」事件再起波瀾 潘婆婆契女遭網暴真相大白

潘婆婆街頭生活多年 被網紅利用疑雲

潘婆婆在深水埗街頭露宿已久，網紅有時會在抖音上直播，並假借幫助露宿者之名引導網民捐款。雖然網紅偶爾會購買物品或帶潘婆婆外出用餐，但陳太指出，網紅所得的收入與其對潘婆婆的幫助相差甚遠。此外，即使網民指定捐款給特定露宿者，網紅也可藉由轉移到其他平台「打賞」的方式，聲稱這些錢是平台支付給她的。

潘婆婆與契女關係被扭曲 網紅指控引發爭議

節目組接觸潘婆婆後，她透露雖然網紅告訴她「有好多人畀錢你」，但她實際收到的遠少於所宣稱的數目：「佢另外啲粉絲，佢收到啲啦，畀佢多過畀我啊。」潘婆婆還指出，網紅在抖音上公開指責她的契女不探望她，並誇大契女拿走了她的700萬財產。然而，潘婆婆堅稱契女過去經常探望並關心她，是網紅的公開指控使契女不敢露面：「層樓如果我唔畀佢（契女），都冇人畀，我無兒無女，政府會收走。我係畀佢（契女）㗎喎，唔係佢呃我㗎喎，總之佢（網紅）咁樣屈我契女就唔啱！我真係好嬲！」潘婆婆解釋，她選擇露宿街頭是出於自願，並非因為契女不理她。

網紅行為引發網民質疑 捐款去向成謎

事件引起廣泛關注後，網紅在被追問捐款去向時，她回應說：「要信就信，唔信就算，我唔再講！我唔想解釋，就係咁樣！」此外，當網紅被質疑心虛時，她激動地反駁：「我心虛還直播賣貨呀？」並表示自己非常委屈，爆喊說：「所有朋友勸我時我不聽…還說我想貪潘婆婆的錢，這種話都能說得出來。」目前，潘婆婆已在社工的協助下入住安老院，但契女因為網紅的誹謗至今未能探望，令潘婆婆十分掛念。契女在回應《東張》時表示，由於網絡暴力，她不敢見潘婆婆：「我依家唔敢見佢（婆婆），好多人搞事，話將我擺上網，話我呃人，話我冇樣好…呢啲生安白造，不過婆婆知道，呢啲係冤枉。」