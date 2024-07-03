網紅直播「呃阿婆錢」事件再起波瀾 潘婆婆契女遭網暴真相大白
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在上星期的《東張西望》節目中，一位擁有超過百萬粉絲的內地抖音網紅被指控在社交平台直播期間利用一位老婆婆騙取捐款。據報料人「陳太」透露，這位網紅經常以拍攝香港露宿者為名，特別是年紀較大的潘婆婆，因為她能吸引大量網民關注。「佢個風格就係拍香港啲露宿者，可能見到婆婆咁大年紀，佢拍咗出去之後，婆婆吸引住好多人嘅關注，同埋婆婆嘅流量係最好嘅，所以佢就成日會去拍婆婆。」
潘婆婆街頭生活多年 被網紅利用疑雲
潘婆婆在深水埗街頭露宿已久，網紅有時會在抖音上直播，並假借幫助露宿者之名引導網民捐款。雖然網紅偶爾會購買物品或帶潘婆婆外出用餐，但陳太指出，網紅所得的收入與其對潘婆婆的幫助相差甚遠。此外，即使網民指定捐款給特定露宿者，網紅也可藉由轉移到其他平台「打賞」的方式，聲稱這些錢是平台支付給她的。
潘婆婆與契女關係被扭曲 網紅指控引發爭議
節目組接觸潘婆婆後，她透露雖然網紅告訴她「有好多人畀錢你」，但她實際收到的遠少於所宣稱的數目：「佢另外啲粉絲，佢收到啲啦，畀佢多過畀我啊。」潘婆婆還指出，網紅在抖音上公開指責她的契女不探望她，並誇大契女拿走了她的700萬財產。然而，潘婆婆堅稱契女過去經常探望並關心她，是網紅的公開指控使契女不敢露面：「層樓如果我唔畀佢（契女），都冇人畀，我無兒無女，政府會收走。我係畀佢（契女）㗎喎，唔係佢呃我㗎喎，總之佢（網紅）咁樣屈我契女就唔啱！我真係好嬲！」潘婆婆解釋，她選擇露宿街頭是出於自願，並非因為契女不理她。
網紅行為引發網民質疑 捐款去向成謎
事件引起廣泛關注後，網紅在被追問捐款去向時，她回應說：「要信就信，唔信就算，我唔再講！我唔想解釋，就係咁樣！」此外，當網紅被質疑心虛時，她激動地反駁：「我心虛還直播賣貨呀？」並表示自己非常委屈，爆喊說：「所有朋友勸我時我不聽…還說我想貪潘婆婆的錢，這種話都能說得出來。」目前，潘婆婆已在社工的協助下入住安老院，但契女因為網紅的誹謗至今未能探望，令潘婆婆十分掛念。契女在回應《東張》時表示，由於網絡暴力，她不敢見潘婆婆：「我依家唔敢見佢（婆婆），好多人搞事，話將我擺上網，話我呃人，話我冇樣好…呢啲生安白造，不過婆婆知道，呢啲係冤枉。」
圖片來源：TVB