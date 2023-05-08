鄭則仕出山演出新劇 樊亦敏放低三太身份學嘢

無線娛樂新聞台報導：新劇《神耆小子》呢日試造型，當中最矚目嘅就梗係 鄭則仕 Ken哥出山演出啦，呢日Ken哥同 樊亦敏 蕭正楠 曹永廉 傅嘉莉 冼靖峰 同 羅毓儀 等現身記者會，事隔多年再出演劇集嘅Ken哥，仲會同Amy演一對紅顏知己，仲話同咁多新生代合作非常開心呀。