鄭則仕出山演出新劇 樊亦敏放低三太身份學嘢
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無線娛樂新聞台報導：新劇《神耆小子》呢日試造型，當中最矚目嘅就梗係 鄭則仕 Ken哥出山演出啦，呢日Ken哥同 樊亦敏 蕭正楠 曹永廉 傅嘉莉 冼靖峰 同 羅毓儀 等現身記者會，事隔多年再出演劇集嘅Ken哥，仲會同Amy演一對紅顏知己，仲話同咁多新生代合作非常開心呀。
Amy放低三太身份同Ken哥合作，仲話自己呢次抱跟Ken哥學嘢心態參演。而Ken哥仲一早睇過晒一班後輩之前嘅演出，話可以率先初步認識佢哋同了解多啲呀。而阿廉今次會扮演Ken哥嘅囝囝，Edwin就係佢哋嘅冤家，佢兩個百厭星做訪問已經玩到癲，相信拍攝時一定會笑聲四起喇。
而同Ken哥會有一段父女情嘅Kelly，原來早前考獲寶石鑑定執照，仲係香港首位藝人考獲，呢日佢就連講起都非常開心呀。而Yuki同Archie今次會扮演一對CP，加埋咁多實力前輩，唔怪得佢哋話有啲緊張啦。
網民點睇？
支持Archie加入劇組，加油🔥
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台