獨家丨蕭正楠讚羅毓儀冼靖峰醒目 傅嘉莉爆鄭則仕為角色做滿筆記
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無線娛樂新聞台報導：蕭正楠、傅嘉莉Kelly、曹永廉及羅毓儀等一眾演員為劇集《神耆小子》開工，劇集即將完成拍攝，佢哋都話大家已經培養出感情，所以都好唔捨得。
呢日率先喺劇集煞科嘅羅毓儀，就話好感謝劇中前輩個個都好錫自己，特別係「嗲哋」曹永廉，Yuki又話因為今次喺劇中同蕭正楠嘅對手戲較少，所以佢希望下套劇可以同對方有多啲合作呀。而蕭正楠就讚Yuki同冼靖峰相當醒目，即使拍攝時Ken哥鄭則仕臨時改變演法，兩位後輩都可以迅即執生，令佢相當讚嘆呀！
蕭正楠話今次拍劇，Ken哥同Amy樊亦敏都不時會萬歲令劇組大飽口福。而Kelly就話相當榮幸可以同到Ken哥合作，仲話喺對方身上發現到自己有唔少地方都可以再進步，Kelly又指Ken哥為角色做咗唔少功課，對方仲喺劇本上寫咗滿滿嘅筆記嚟幫助演出呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台