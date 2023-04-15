「神話WDJ」化身白馬王子唱經典歌 過千粉絲High爆尖叫
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無線娛樂新聞台報導：韓國長壽男團神話成員李玟雨、金烔完、JunJin組成嘅子團「神話WDJ」，久違多年終於再喺台北舉辦海外首場Fan Party，身穿白馬王子look，一連帶來多首經典歌曲，讓台下1500名fans尖叫不斷，雖然佢哋3個出道25年，不過舞台實力依然冇得輸！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台