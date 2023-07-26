禎華遊丨林明禎當導遊介紹香港 豪氣以戰鬥碗飲勝
嚟香港發展多年，明禎對呢遍土地已經相當熟悉，而今次拍攝呢個「禎華遊」，佢就帶大家品嚐自己鍾意嘅港式美食。明禎先帶大家到銅鑼灣一間茶餐廳，點咗酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁同西多士享用，明禎自爆最愛酥皮蛋撻：「嚟香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過。所以茶餐廳是第一個必去的景點。」
「禎華遊」入面，明禎仲去咗鴨脷洲街市同熟食市場，品嚐即買即煮即食嘅新鮮海鮮。拍攝時海鮮店主拎起生猛嘅龍蝦時，明禎就畀跳跳紮嘅龍蝦嚇咗一跳，相當搞笑！自言鍾意食海鮮嘅明禎，話香港嘅海鮮非常有名：「我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，明禎與友人一起以戰鬥碗乾杯，實行以最地道嘅方式大吃大喝。
除咗美食，明禎仲穿梭港九，去咗之前喺旅發局活動、被投票成為最推薦旅客嘅地方，例如享負盛名嘅旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市。
喺歌廳入面，明禎即興唱出《我願意》，聽到在場工作人員心心眼。最後明禎去咗中環坐摩天輪欣賞維港夜景，佢透露：「以前喺中環生活過，所以對這個地方很有親切感。已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就會來坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。」
明禎話呢次拍攝令佢發現香港有多好玩嘅地方：「今次有機會去到一些更深入更地道的地區，才驚覺原來香港還有這些地方。多一些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。」
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