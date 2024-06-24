《福祿壽訓練學院》命運對決激戰！阮兆祥學員全數晉級 網民熱議一對一扮嘢大戰

一對一扮嘢對決 精彩表演一觸即發

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》昨晚迎來了精彩絕倫的一集。三位教授分別帶領他們的學員進行了稱為「命運對決」的挑戰，這是一場高壓的抽簽形式一對一表演對決，勝者可以直接晉級，而敗者則面臨被淘汰的風險。

在這一集中，觀眾見證了六場激烈的表演對決。趙頌宜化身為「菜琴」帶來了「夜上海的一個吻」的演出，而對手葉泓聲則扮演Dicky Yip，演繹了「西遊記」的一幕。梁山山和吳兆麟分別扮演「山寨華健」和「詠春師徒」，帶來了「不花心的華健」和「功夫傳人」的精彩對決。最後，陳柏曦和關嘉敏分別演出了「追‧憶張國榮」和「橫菲」，展現了各自的才華。

勝出者名單揭曉 網民熱議

經過一輪又一輪的激烈比拼，最終葉泓聲、吳兆麟和關嘉敏脫穎而出，成功晉級。此外，黃建東、周百恩、彭建豪、陶大衛、林樂熙也都在之前的對決中一路過關斬將，直接晉級。於趙頌宜和陳柏曦則是後補進級，為觀眾帶來了不少驚喜。

阮兆祥學員表現出色 全員晉級

特別值得一提的是，由阮兆祥指導的學員在本輪「命運對決」中表現出色，「祥師兄成功留到第4輪的6位學員全線成功晉級，相當厲害。」這一成就引起了網民的熱烈討論，大家都對祥師兄的指導能力和學員的出色表現給予瞭高度評價。