福祿壽訓練學院

《福祿壽訓練學院》彭建豪挑戰扮MJ大晒舞功唱功 全場觀眾及評審為之瘋狂

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

在最新一集的《福祿壽訓練學院》中，三位教授帶領的學員們進行了激烈的「命運對決」。這次比賽的特色是學員們必須表演從未在舞臺上展示過的節目，並由現場觀眾和專業評審江美儀及火火進行評分。

精彩表演一一登場

本集中，彭建豪化身為「臨時MJ」，演唱了《Billie Jean》，趙亮昭則扮演「流以達」帶來「活佛Viva」表演。林樂熙展現了他的多才多藝，一人分飾13種不同聲音演繹「大自然的奇妙旅程」。此外，郭浩皇、黃建東和馮彥中也分別帶來了精彩的表演，各具特色。

彭建豪的轉型之旅

彭建豪的表演尤為突出，他不僅挑戰了自己從未嘗試過的MJ角色，還大展舞蹈和歌唱才能。「佢啲英文係地板嘅水平。」導師祥師兄對彭建豪的英語發音表示擔憂，但彭建豪不畏困難，通過密集訓練和朋友的幫助，成功地將MJ的經典舞步和唱腔呈現在舞臺上。

評審和觀眾的高度評價

儘管彭建豪的英語發音有所不足，他的表演仍然深受現場觀眾和評審的喜愛。「你啲英文唔係一個障礙，我淨係掛住睇你跳舞，都冇留意你唱乜。你呢個唔係好正嘅英文，反而係另一個亮點。」評審江美儀讚賞道。火火也對彭建豪的表現表示讚賞：「你打氣硬功，我係非常之欣賞！」

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 