《福祿壽訓練學院》彭建豪挑戰扮MJ大晒舞功唱功 全場觀眾及評審為之瘋狂
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在最新一集的《福祿壽訓練學院》中，三位教授帶領的學員們進行了激烈的「命運對決」。這次比賽的特色是學員們必須表演從未在舞臺上展示過的節目，並由現場觀眾和專業評審江美儀及火火進行評分。
精彩表演一一登場
本集中，彭建豪化身為「臨時MJ」，演唱了《Billie Jean》，趙亮昭則扮演「流以達」帶來「活佛Viva」表演。林樂熙展現了他的多才多藝，一人分飾13種不同聲音演繹「大自然的奇妙旅程」。此外，郭浩皇、黃建東和馮彥中也分別帶來了精彩的表演，各具特色。
彭建豪的轉型之旅
彭建豪的表演尤為突出，他不僅挑戰了自己從未嘗試過的MJ角色，還大展舞蹈和歌唱才能。「佢啲英文係地板嘅水平。」導師祥師兄對彭建豪的英語發音表示擔憂，但彭建豪不畏困難，通過密集訓練和朋友的幫助，成功地將MJ的經典舞步和唱腔呈現在舞臺上。
評審和觀眾的高度評價
儘管彭建豪的英語發音有所不足，他的表演仍然深受現場觀眾和評審的喜愛。「你啲英文唔係一個障礙，我淨係掛住睇你跳舞，都冇留意你唱乜。你呢個唔係好正嘅英文，反而係另一個亮點。」評審江美儀讚賞道。火火也對彭建豪的表現表示讚賞：「你打氣硬功，我係非常之欣賞！」
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圖片來源：TVB