福祿壽訓練學院

《福祿壽訓練學院》十強出爐！扮嘢達人齊聚一堂 網民熱烈投票支持心水學員

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由阮兆祥、李思捷、王祖藍三位主持的《福祿壽訓練學院》節目，上星期日迎來了精彩的十強選拔。這次選拔不僅展示了參賽者的多才多藝，也讓觀眾見識到了一場場令人捧腹的扮嘢表演。現在，觀眾有機會透過網絡投票支持他們喜愛的學員，投票鏈接已經開放，快去投下你神聖的一票吧！

精彩回顧：十強學員個人檔案大公開

在這次的節目中，各位學員都展現了他們獨特的才華和魅力。以下是部分學員的精彩簡介：- 「買一送一」吳兆麟 Alan，25歲，畢業於溫哥華電影學院，擅長聲音模仿，包括唐老鴨和張學友，其他專長包括跆拳道、小提琴等。「樣子標青、身手了得，擅長拉小提琴及熱愛運動的吳兆麟，以「文武雙全」形容絕不為過。」- 「大坑小G」葉泓聲 Gordon，34歲，畢業於New Zealand Blue Mountain College，專長是肢體動作模仿，能模仿多位知名藝人。「我好細個就好鍾意跳舞，但一直冇去學，只係自己匿埋跳。」- 「一人Avantgardey」黃建東 Derek，42歲，紐約州立大學戲劇系畢業，扮演過多個知名角色，包括Piko太郎和Donald Trump。「入行至今有一樣嘢從來沒有變過，就是內心對於演藝的那團火，一直燒得很旺，也沒有停止過追尋夢想。」

觀眾熱情投票 支持心水學員

為了讓你的心水學員能夠在接下來的比賽中繼續發光發熱，別忘了到官方網站投票。每一票都可能成為他們成功的關鍵。現在就行動起來，支持你的最愛吧！記得，你可以在TVB的官方YouTube頻道回看這些學員的精彩表現，感受他們的才華和魅力。《福祿壽訓練學院》期待你的參與，一起見證新一代扮嘢達人的誕生！

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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