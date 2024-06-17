《福祿壽訓練學院》驚艷表演震撼全場 林樂熙模仿大自然聲音技驚四座

精彩表演一觸即發

在昨晚的《福祿壽訓練學院》中，三位教授帶領的學員們進行了激烈的「命運對決」。這一輪的比賽特別之處在於參賽者必須展示他們從未在舞臺上表演過的才藝。觀眾和專業評審江美儀及火火的投票決定了比賽的結果。

節目中，彭建豪和趙亮昭的對決尤為引人注目，前者以「臨時MJ」的身份演繹了《Billie Jean》，而後者則扮演「流以達」帶來「活佛Viva」的表演。另一場對決中，林樂熙一人分飾多角，完美模仿了13種大自然的聲音，與郭浩皇的「李奇約會奇遇記」形成鮮明對比。

專業評審讚不絕口

林樂熙的表演不僅獲得了現場觀眾的熱烈掌聲，更讓專業評審江美儀驚訝到「眼都凸埋」，她驚嘆地說：「好離譜呀件事，我直情想問祥仔（樂熙導師）攞佢條聲，夜晚返去做Meditation（冥想）。」火火也簡短地評價道：「第一好屈機，第二我戥下一個（出賽學員）好驚咯。」

樂熙談創意來源

樂熙在接受製作組訪問時分享了他的創意來源，他說：「我喺其他媒體睇到類似表演，當中有個表演個mon播緊大自然嘅片，而個人就喺個舞臺度配番啲大自然同動物嘅聲音，配到好似真咁。咁我覺得未嘗不可吖，不如試將呢個表演呈現畀大家睇嚇。」他還透露，為了這次表演，他特別研究了蟬聲和昆蟲聲，展現了他的誠意和努力。

對手也表現出色

儘管林樂熙的表演技驚四座，他的對手郭浩皇也不遑多讓，展現瞭高超的色士風技巧並以搞笑的方式結束了表演。江美儀評價他說：「你今晚最差係抽到呢隻籌，因為之前林樂熙實在太出色，但唔等於你呢個表演唔好，你係好好，呢個係最難畀分嘅一隊。」最終，憑藉出色的表現，林樂熙成功壓倒郭浩皇，晉級下一輪。