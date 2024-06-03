《福祿壽訓練學院》激戰報告：關嘉敏與Maggie扮梅艷芳對決，誰勝出？

專家點評與友情助陣

在昨晚的《福祿壽訓練學院》節目中，觀眾目睹了一場精彩的對決。第二回合的最後一組對決由Team Sau和Team Fuk帶來，李思捷挑戰祥師兄，以「梅艷芳」為主題展開激烈的競爭。關嘉敏和趙頌宜（Maggie）分別代表各自的隊伍出戰。關嘉敏選擇了《淑女》這首歌曲，並以梅艷芳經典的「大頭紗」造型亮相，她的表演不僅展示了她的迷人身材，也讓她的長腿成為焦點。「梅姐無論颱風同眼神都要由心而發，由內去到外。」關嘉敏談到扮演梅艷芳的挑戰時表示。

伍仲衡對關嘉敏的表演給予瞭高度評價，但也笑言她更像「梅愛芳」。另一方面，Maggie因其平時較為木訥的表現，面對扮演梅艷芳的挑戰感到壓力山大。幸好，有「扮梅專家」江欣燕的幫助，她學到了許多寶貴的技巧，其中之一是「把聲要有Chok落去嗰嚇。」在江欣燕的指導下，Maggie從一個「一碌木」變成了一個「識鬱嘅木」，她的表演充滿了力量和決心，並且成功地帶來了一場Bollywood式的熱舞表演。

激烈的對決結果

為了增加節目的娛樂性，Maggie與彭建豪及陶大衛的互動十分默契，他們的「互捐褲襠」橋段讓全場觀眾捧腹大笑。祥師兄看完表演後，激動地站起來鼓掌，感動的場面令人印象深刻。伍仲衡也對這場表演感到非常滿意，他開心地說：「個表演都幾搞笑，睇得幾開心嘅，尤其你捐落個褲襠嗰度哩，我想像嚇如果梅姐會係點架呢？」最終，關嘉敏以167分的高分勝出，而Maggie則獲得了152分。