福祿壽訓練學院

《福祿壽訓練學院》激戰報告：關嘉敏與Maggie扮梅艷芳對決，誰勝出？

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

在昨晚的《福祿壽訓練學院》節目中，觀眾目睹了一場精彩的對決。第二回合的最後一組對決由Team Sau和Team Fuk帶來，李思捷挑戰祥師兄，以「梅艷芳」為主題展開激烈的競爭。關嘉敏和趙頌宜（Maggie）分別代表各自的隊伍出戰。關嘉敏選擇了《淑女》這首歌曲，並以梅艷芳經典的「大頭紗」造型亮相，她的表演不僅展示了她的迷人身材，也讓她的長腿成為焦點。「梅姐無論颱風同眼神都要由心而發，由內去到外。」關嘉敏談到扮演梅艷芳的挑戰時表示。

專家點評與友情助陣

伍仲衡對關嘉敏的表演給予瞭高度評價，但也笑言她更像「梅愛芳」。另一方面，Maggie因其平時較為木訥的表現，面對扮演梅艷芳的挑戰感到壓力山大。幸好，有「扮梅專家」江欣燕的幫助，她學到了許多寶貴的技巧，其中之一是「把聲要有Chok落去嗰嚇。」在江欣燕的指導下，Maggie從一個「一碌木」變成了一個「識鬱嘅木」，她的表演充滿了力量和決心，並且成功地帶來了一場Bollywood式的熱舞表演。

激烈的對決結果

為了增加節目的娛樂性，Maggie與彭建豪及陶大衛的互動十分默契，他們的「互捐褲襠」橋段讓全場觀眾捧腹大笑。祥師兄看完表演後，激動地站起來鼓掌，感動的場面令人印象深刻。伍仲衡也對這場表演感到非常滿意，他開心地說：「個表演都幾搞笑，睇得幾開心嘅，尤其你捐落個褲襠嗰度哩，我想像嚇如果梅姐會係點架呢？」最終，關嘉敏以167分的高分勝出，而Maggie則獲得了152分。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 