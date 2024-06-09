福祿壽訓練學院

《福祿壽訓練學院》陶大衛變裝秀才藝，火火接受「親吻儀式」爆笑全場

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《福祿壽訓練學院》中，觀眾見證了一場精彩絕倫的才藝對決。本集共有四位學員參與，而最受矚目的莫過於由Team Fuk的陶大衛和Team Sau的林妍之間的比拼。兩人各自展現了獨特的才藝和風格，陶大衛扮演的「一人香港小姐」和林妍的呂珊角色，讓這場對決格外引人注目。

陶大衛的多變才藝展示

陶大衛在比賽中展現了驚人的變裝技巧和才藝。他不僅在短短3分半鐘內變換了多套服裝，從晚裝到旗袍再到Shocking Pink的三點式泳裝，每一次變裝都完美展示了他的「變裝能力」和修長美腿。此外，陶大衛還表演了兩首曲目，分別是《小星星》和《大雀鳥小雀鳥》，他用「單鼻隆」和「雙鼻窿」的方式吹奏，不僅技巧高超，更是搞笑至極，令在場的觀眾和評委們忍不住爆笑。

評委和觀眾的熱烈反應

陶大衛的表演不僅贏得了觀眾的喜愛，也讓評委美儀讚不絕口。「獨腳戲好難做，我想講你副偈好得呀！」美儀對陶大衛的表演讚譽有加。而接受了陶大衛的「親吻儀式」的火火也表示，雖然一開始對男士扮女裝有所顧慮，但陶大衛的表演讓他改觀，「估唔到上嚟呢個節目要搞啲咁嘅嘢，好好吖，坦白講，有創意、又有設計、又有綽，你啲『雙管齊下』冇得贏你啦，如來神掌都畀你打低啦！」

林妍的表演受到批評

相比之下，林妍的表演則未能得到同樣的肯定。她的表演被評為「不完整」，且更像是在模仿元秋而非呂珊，這讓她在對決中顯得略遜一籌。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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