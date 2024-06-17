《福祿壽訓練學院》趙亮昭扮「流以達」爆笑全場 專業評審笑至走音

趙亮昭以「流以達」身份驚喜全場

在昨晚的《福祿壽訓練學院》節目中，三位導師的學員進行了激烈的「命運對決」。這次比賽的特色是參賽者必須表演從未在舞臺上展示過的節目，並由現場觀眾和專業評審江美儀及火火進行評分。在一場引人注目的對決中，祖藍隊的趙亮昭以其獨特的「劉以達感的張國榮」形象登臺，儘管他的表演技巧尚需提昇，但他的喜感和創意贏得了觀眾的喜愛。

趙亮昭的表演充滿了「飄忽感」和「無釐頭感」，他的「移魂大法」和特殊的出場方式獲得了現場的熱烈掌聲。他的一句「我方丈除咗小氣，其實仲識得玩樂器！」更是引爆全場，隨後他以一種「口齒不清、走音、甩beat」的方式演唱《活著Viva》，令評審江美儀忍不住笑出聲。趙亮昭接著拿出碌柚葉，邊喊「I 碌You」邊向評審灑聖水，這一幕讓祖藍評論說：「我係覺得好笑，但我唔係好知大家頂唔頂得順。」而火火則表示：「我真係以為達哥嚟咗。」

評審江美儀對趙亮昭表現讚不絕口

江美儀對趙亮昭的表演印象深刻，她說：「我仲以為佢好認真咁用劉以達嘅tone嚟唱，我冇諗過係『Lur』足全首歌，呢個係幾好嘅。」此外，她還開玩笑地對「扮工室助理」Juliana說：「你終於搵到你嘅Partner喇！」暗示Juliana和趙亮昭一樣，都是充滿驚喜的表演者。儘管趙亮昭的對手彭建豪以壓倒性的票數勝出，趙亮昭的表演無疑成為了當晚的亮點之一。