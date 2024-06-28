《福祿壽訓練學院終極對決》熱血上演 郭珮文Juliana不怕跌倒挑戰極限
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由阮兆祥、李思捷、王祖藍三位主持的《福祿壽訓練學院》將於本週日晚在翡翠台直播兩小時的終極對決。十位學員經過連日來的密集訓練，準備以最佳狀態爭奪「終極扮嘢王」的榮譽。
扮工室助理大展身手
「扮工室助理」郭珮文（Juliana）和陳懿德（德德）將在終極對決中展示全新的表演。德德將擺脫以往的「死物」角色，與Juliana組成限定女團「穿S」。他們不僅將挑戰唱歌跳舞，還將嘗試Twins的招牌動作—側手翻。「僕就僕啦！」節目組公開了他們練習跳舞和側手翻的現場實況。
Juliana瘋狂練習
為了精進技能，Juliana和德德花了大半天時間苦練側手翻，每人的練習次數超過100次。練習期間，Juliana一度因走錯位而驚慌失措，甚至撞向德德，場面相當搞笑。儘管初期練習時頻頻驚叫停止動作，Juliana最終在導師的鼓勵下完成了整套動作，展現了她的美好身段和強健的腿力。「唔使喇，僕就僕啦！」
Juliana多才多藝
Juliana透露，她自小就有表演欲，學會了許多技能，如拱橋、側手翻、前空翻等。「好似拱橋、側手翻、前空翻、後滾翻、同時搖10個呼啦圈、花式跳繩、溜冰同玩滑板等等，但係愈長大愈怕受傷所以收斂咗。」她坦言，重新挑戰這些動作讓她感到害怕，但她仍然勇敢面對挑戰。
直播決賽壓力
談到以直播形式進行的決賽，Juliana表示她非常擔心可能會出錯。「擔心自己搞禍件事，都係練好啲表演、讀好啲稿同埋祈求唔好發台瘟。」
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圖片來源：TVB