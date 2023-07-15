將與羅家英攜手演出十場粵劇 汪明荃坦言對體力係一大挑戰
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無線娛樂新聞台報導：羅家英與汪明荃攜手創立嘅「福陞粵劇團」迎來第35周年，家英哥同Lisa姐呢日聯同梁兆明、謝曉瑩等出席記者會，宣佈舉行一年10場粵劇表演慶賀，劇團見證住家英哥同Lisa姐嘅一段姻緣，而時至今日兩位都毋忘建立劇團嘅初衷。
今次十場嘅演出，其中八場將會與不同機構合作為慈善籌款，Lisa姐表示除咗揀劇目外，體力上亦係一大考驗。提到喺八和會館理事會主席嘅任期就到，Lisa姐坦言唔打算再參加下屆競選，因為佢話呢個職位要用心用腦，加上自己都為粵劇界做咗唔少貢獻，所以係時候交棒畀年青人。
啱啱喺美國返港嘅家英哥，就同大家分享呢次美國探親友之旅喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台