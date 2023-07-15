將與羅家英攜手演出十場粵劇 汪明荃坦言對體力係一大挑戰

無線娛樂新聞台報導：羅家英與汪明荃攜手創立嘅「福陞粵劇團」迎來第35周年，家英哥同Lisa姐呢日聯同梁兆明、謝曉瑩等出席記者會，宣佈舉行一年10場粵劇表演慶賀，劇團見證住家英哥同Lisa姐嘅一段姻緣，而時至今日兩位都毋忘建立劇團嘅初衷。