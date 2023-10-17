刘以豪分享台湾旅游攻略 初次与少女时代秀英见面难掩紧张心情
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無線娛樂新聞台報導：韩团少女时代成员秀英赴台湾举行粉丝见面会，她在见面会前先跟当地男神刘以豪一起出席一个时尚活动，一向喜欢舒适风格的秀英，身穿白色长裙现身，粉丝尖叫声不断。
秀英今次在台湾逗留较长时间，她抽时间四围观光一下，刘以豪一直很欣赏秀英，首次跟女神见面当然把握机会聊天，他面对女神难掩紧张心情，不过刘以豪有分享台湾旅游攻略，知道女神爱食吃，希望秀英到夜市吃到好多美食，刘以豪大赞秀英之前在曼谷嘅见面会，当地粉丝很会跳舞，他亦为秀英加油！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台