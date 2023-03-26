秋成勳應邀宣傳香港旅遊復甦 帶太太女兒同行嘆美食
呢次秋成勳來港，更應官方機構邀請宣傳香港旅遊，已經7年未有來港嘅佢，仲帶埋太太同寶貝女一齊出現，可惜就因為行程太密集，唔夠時間一齊周圍去行吓喇。雖然佢忙住出席唔同活動，不過家人就可以周圍觀光喇。
今次來港嘅佢仲因為已經由運動員身份退役，所以可以大啖各式本地美食，仲話短短時間已經食肥咗，而當中又以叉燒最得自己歡心呀。而當年深得各地觀眾喜愛嘅囡囡秋小愛，轉眼己經大個咗唔少，呢日Daddy就話小愛已經步入青春期，仲同唔少青少年一樣沉迷社交平台呀。身為前世情人，對囡囡大個慢慢減少親密接觸仲有啲傷心。
而問到爸爸最痛，如果小愛識男朋友的話，大嘆一口氣嘅佢就答，只要寶貝女鍾意，自己唯有相信佢嘅選擇呀。
近年以參與綜藝節目拍攝為主嘅佢，又提到自己對動作電影非常有興趣，今次來港仲希望有機會可以同偶像成龍見面，可惜就因為大哥身處外地而未能成事，寄望下次可以圓夢學做動作演員咁話呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言