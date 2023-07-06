韓科幻片上映D.O.登月 薛景求地獄式減肥拍檔瀲讚

無線娛樂新聞台報導：韓國一部以登陸月球為題材嘅科幻片近日上映，有份演出嘅 薛景求 金喜愛 仲有 D.O. 呢日就同導演一齊現身記者會為新作宣傳喇。為咗角色瘋狂減肥配合演出嘅薛景求，仲獲拍檔金喜愛激讚呀。