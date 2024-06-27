秦沛79歲生日慶典爆料！子女網上獻愛 溫馨家庭照曝光引網民熱議
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香港資深演員秦沛剛度過了他的79歲生日，這位演技派老將的生日慶典引起了廣泛關注。秦沛的兒子姜文傑和女兒姜麗文都在社交媒體上發布了與父親的溫馨照片，以此表達對父親的愛戴和祝福。
家庭成員網上慶生 網民送上祝福
姜麗文在社交平台上發布了一張父親手捧壽桃的照片，並寫下感人的生日祝福：「Happy Birthday to my wonderful, most supportive and loving Papa Bear! Wishing you all the happiness and amazing health!! We love you so so much！」照片中的秦沛看起來精神奕奕，臉上洋溢著幸福的笑容。許多圈內好友如胡蓓蔚、鍾嘉欣、陳自瑤等人也紛紛留言祝福。
兒子姜文傑創意慶生方式引關注
姜文傑則選擇在Instagram限時動態上分享了一張與父親騎電單車的合照，並附上生日快樂的祝福和蛋糕貼圖，還特別加上了「多謝曬！」的對白，展現出他對父親的深厚情感。
秦沛家庭喜事連連 溫馨雰圍感人
除了生日慶祝，秦沛的家庭近期也有不少喜事。四月中，女兒Lesley與其丈夫Pakho在香港補辦了婚禮，不久之後，大兒子Benji也與妻子李泳淇在「520」這一特殊日子補辦了婚禮。秦沛與子女的關係非常親密，他不僅曾參與女兒的音樂錄影帶拍攝，還一同出演了微電影和內地綜藝節目《女兒們的男朋友》，其開放和前衛的婚姻觀念也受到了許多網民的認可和讚賞。
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圖片來源：TVB