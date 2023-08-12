窪塚洋介相隔8年再訪台尋懷念美食 支持兒子愛流入娛圈發展
廣告
無線娛樂新聞台報導：日本男星窪塚洋介一直形象放蕩不羈，即使已為人父，窪塚洋介作風依舊大膽，日前喺IG直播跟朋友邊飲邊傾偈，疑喺酒精影響下突然除褲露下體，嚇到睇緊直播嘅2000名網民個心都離一離。
事件發生前，窪塚洋介去咗台灣出席一個活動，相隔8年再訪台，佢以台語向fans打招呼，原來窪塚洋介喺2015年拍馬田史高西斯執導嘅《沉默》，曾留喺台灣生活半年，感覺當地人好親切、地道美食又好味、腳底按摩又好正，令佢愛上呢個地方。
窪塚洋介呢次帶家人一齊旅行，爆太太PINKY早已收藏大量打卡地，佢最想去寧夏夜市食雞肉飯，講到自己與前妻小Non所生嘅兒子窪塚愛流入娛圈發展，窪塚洋介表示支持及期待有機會跟兒子合作。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台