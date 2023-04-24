吳京呻觀眾太聰明令電影續集增難度 娜扎感激成龍唐季禮指導
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無線娛樂新聞台報導：第13屆北京國際電影節呢日舉行開幕禮，多位華語電影人好似張藝謀、周冬雨、趙雅芝、成龍、娜扎、吳京、范丞丞、李晨、李亞男同王祖藍、惠英紅、陳凱歌、章子怡等都有出席。
成龍同唐季禮2005年後再度合作，更搵嚟娜扎擔任女主角，對於可以同舊拍檔合作之餘，又同一啲新生代演員合作，成龍就話好開心，而娜扎就好榮幸可以接到呢個劇本，仲多謝唐導、成龍同于冬畀呢個機會佢，又話拍攝時成龍同唐導都指導同幫助咗佢唔少，亦喺對方身上學到好多嘢，所以娜扎形容拍呢套戲令佢成長同收穫咗好多呀。
吳京主演嘅科幻電影叫好叫座，唔少戲迷都期望佢開第三集，但吳京就話因為觀眾越嚟越聰明，好多後續嘅劇情佢哋都會估到啲，所以令到新一集嘅劇本難度高咗，搞到導演郭帆都好頭痕呀。
至於近年踩入影壇做演員嘅范丞丞，就話呢次同喬杉、馬麗呢兩位搞笑能手合作，曝大嘅挑戰係要接住兩位前輩嘅戲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台