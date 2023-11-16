鍾雪瑩爆細個被阿葛cut線經歷 袁澧林謝咏欣狂讚爸爸吳慷仁
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無線娛樂新聞台報導：第20屆亞洲電影節民日舉行閉幕禮，兩套閉幕電影嘅一眾主演葛民輝、鍾雪瑩、ANSONBEAN同、袁澧林同謝咏欣等都有現身出席。
近年較少電影作品嘅阿葛，講到今次接拍嘅原因，佢話因為同片中有好多有趣嘅新人，仲讃鍾雪瑩嘅演出相當好，又恭喜對方憑《填詞L》而提名第60屆金馬獎「最佳女主角」。鍾雪瑩就話自己冇諗過可以飾演對方嘅女兒，仲爆自己細個時有打過去阿葛主演嘅電台節目，但當時只係講咗幾句就畀對方收咗線。
呢套首部關於粵語歌詞嘅電影作品，早前喺亞洲電影節公佈閉幕電影時，就被發現改咗戲名，阿葛就話新戲名入面個「L」有多重含意，仲畀觀眾多咗好多幻想空間呀。
袁澧林同謝咏欣主演嘅電影就入圍今屆金馬獎嘅「最佳改編劇本」同「最佳新演員」。袁澧林話上年自己想接拍好電影，亦幸運地有唔少好劇本搵佢演出，佢指因為呢齣電影嘅故事好吸引到佢，所以就答應演出。而首次拍長片就被提名「最佳新演員」嘅謝咏欣，就表示自己好興奮同緊張，未去過台灣嘅佢，表示到時會同電影團隊一齊參加頒獎禮呀。對於同吳慷仁飾演父女，袁澧林同謝咏欣都對對方讚不絕口，亦令佢哋有唔少得着呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台