薛凱琪預告年底出新碟 倪妮支持修復華語電影

無線娛樂新聞台報導：第25屆上海國際電影節已經正式開幕，而呢日嘅開幕酒會就有薛凱琪、倪妮同賈靜雯等出席。今次電影節致力推廣修復華語電影，倪妮就表示相當支持，仲語修復電影唔單只係修復畫面，仲係代表一啲人嘅回憶呀。