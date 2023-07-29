第31屆世界大學生運動會揭幕 何泳芍鄧伊程推薦星級港將焦點賽事
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無線娛樂新聞台報導：延期兩年嘅第31屆世界大學生運動會於7月28號喺四川成都隆重揭幕，為期7月28號至8月8號，J2全程直播多項賽事及播映賽事精華，何泳芍與全職運動員鄧伊程首次拍檔擔任主持節目，二人呢日現身拍攝宣傳片。
何泳芍笑言跟鄧伊程一樣擁有健康膚色，鄧伊程原本上年準備出賽，無奈賽事要延期，鄧伊程早前不慎受傷無緣參加今年賽事，目前正常操練中，預計明年先參加大型賽事；而何泳芍嚟緊準備入劇組開工。
今次香港派出超過140位大學生運動員參與呢場盛事，鄧伊程同何泳芍事前做足功課，何泳芍期待運動員之間嘅化學反應，鄧伊程就推薦焦點賽事，張家朗、蘇慧音及黃澤林等星級港將爭奪獎牌。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台