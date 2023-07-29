第31屆世界大學生運動會揭幕 何泳芍鄧伊程推薦星級港將焦點賽事

無線娛樂新聞台報導：延期兩年嘅第31屆世界大學生運動會於7月28號喺四川成都隆重揭幕，為期7月28號至8月8號，J2全程直播多項賽事及播映賽事精華，何泳芍與全職運動員鄧伊程首次拍檔擔任主持節目，二人呢日現身拍攝宣傳片。