第34屆台灣金曲獎 金曲獎34丨出道17年A-Lin終奪金曲歌后 網民讚陳建瑋誤頒獎事件EQ...

金曲獎34丨出道17年A-Lin終奪金曲歌后 網民讚陳建瑋誤頒獎事件EQ…

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無線娛樂新聞台報導：金曲獎34丨出道17年A-Lin終奪金曲歌后 網民讚陳建瑋誤頒獎事件EQ高

第34屆台灣金曲獎完滿落幕，出道17年多次入圍嘅A-Lin終於奪得「最佳華語女歌手獎」成為歌后，而「最佳華語男歌手獎」則由HUSH奪得，至於吳青峰就憑《馬拉美的星期二》奪得「年度專輯獎」，而宇宙人就奪得「最佳樂團獎」。

苦等多年嘅A-Lin終於成為歌后，據評審團表示，A-Lin呢次係以壓倒勝嘅票數勝出，難怪喺慶功宴上A-Lin嘅心情依然激動，仲話到而家自己都仲係覺得不可置信。

徐佳瑩奪得「最佳作曲人獎」，講到老公比爾賈帶囡囡行紅地毯時囡囡突然大喊，徐佳瑩就話好佩服老公夠膽帶囡囡行紅地毯，仲話自己從來都冇呢個勇氣呀。

呢晚頒獎禮發生小插曲，就係金曲歌后艾怡良同James Fauntleroy頒發「最佳單曲製作人獎」時，因為讀錯得獎人名，令陳建瑋誤以為自己得獎，喺陳建瑋講講下得獎感受時，艾怡良就勁尷尬咁出返前台糾正，雖然場面相當尷尬，但係陳建瑋嘅反應就畀網民讚‌EQ好高呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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