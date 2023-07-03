金曲獎34丨出道17年A-Lin終奪金曲歌后 網民讚陳建瑋誤頒獎事件EQ…
第34屆台灣金曲獎完滿落幕，出道17年多次入圍嘅A-Lin終於奪得「最佳華語女歌手獎」成為歌后，而「最佳華語男歌手獎」則由HUSH奪得，至於吳青峰就憑《馬拉美的星期二》奪得「年度專輯獎」，而宇宙人就奪得「最佳樂團獎」。
苦等多年嘅A-Lin終於成為歌后，據評審團表示，A-Lin呢次係以壓倒勝嘅票數勝出，難怪喺慶功宴上A-Lin嘅心情依然激動，仲話到而家自己都仲係覺得不可置信。
徐佳瑩奪得「最佳作曲人獎」，講到老公比爾賈帶囡囡行紅地毯時囡囡突然大喊，徐佳瑩就話好佩服老公夠膽帶囡囡行紅地毯，仲話自己從來都冇呢個勇氣呀。
呢晚頒獎禮發生小插曲，就係金曲歌后艾怡良同James Fauntleroy頒發「最佳單曲製作人獎」時，因為讀錯得獎人名，令陳建瑋誤以為自己得獎，喺陳建瑋講講下得獎感受時，艾怡良就勁尷尬咁出返前台糾正，雖然場面相當尷尬，但係陳建瑋嘅反應就畀網民讚EQ好高呀！
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