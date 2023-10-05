余香凝鍾雪瑩問鼎金馬影后 林保怡首度角遂電影獎項

無線娛樂新聞台報導：下個月25號舉行嘅《第60屆金馬奬》，大會日前邀請咗上屆影帝黃秋生宣讀入圍名單，今年嘅影帝競爭激烈，許光漢同林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》雙雙入圍影帝，同吳慷仁、阮經天、王柏傑一眾好戲之人激鬥一番！而港產片再次殺出一條血路，《年少日記》、《白日之下》入圍五個項奬項，《白日之下》女主角余香凝仲同另一套港產電影女主角鍾雪瑩同時問鼎金馬影后。