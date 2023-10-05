余香凝鍾雪瑩問鼎金馬影后 林保怡首度角遂電影獎項
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無線娛樂新聞台報導：下個月25號舉行嘅《第60屆金馬奬》，大會日前邀請咗上屆影帝黃秋生宣讀入圍名單，今年嘅影帝競爭激烈，許光漢同林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》雙雙入圍影帝，同吳慷仁、阮經天、王柏傑一眾好戲之人激鬥一番！而港產片再次殺出一條血路，《年少日記》、《白日之下》入圍五個項奬項，《白日之下》女主角余香凝仲同另一套港產電影女主角鍾雪瑩同時問鼎金馬影后。
坐緊月嘅Jennifer喺屋企同媽咪反囡囡收睇直播，聽到自己入圍影后，佢即時興奮到喜極而泣，情緒非常激動。Jennifer話當時囡囡唔知發生咩事，只係見到婆婆鍚媽咪，佢又走埋嚟一齊鍚，佢仲形容係人生十大最驚喜最開心嘅一刻，佢亦好開心戲中嘅拍檔林保怡、梁雍婷同美指都有份入圍其他獎項，佢話呢部係自己好喜歡嘅作品，希望入圍能夠引起大家關注，稍後喺香港上映時，可以入場支持了解戲中所講嘅社會議題。佢話都知道坐月唔可以喊，但好難控制激動情緒，而家會努力修身，希望到時可以靚住去出席金馬獎頒獎禮。
至於林保怡、梁雍婷亦憑《白日之下》入圍角逐最佳男、女配角，童星黃梓樂就憑《年少日記》成為今屆年紀最細既最佳男配角入圍者！而《但願人長久》既謝咏欣就獲提名角逐最佳新演員奬。真係可喜可賀！Bowie都話入圍感到好開心，仲話從演多年都未試過有入圍電影頒獎禮，今次獲得入圍經已係好大認同。Bowie又話對自己入圍感到意外，因為戲中嘅姜大衛同胡楓都係好戲之人。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台