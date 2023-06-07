長澤正美表現佳獲頒個人賞 《美麗的他》冧莊再奪最佳劇集
而被稱為BL日劇天花板嘅《美麗的他》第二季，亦繼去年之後再次獲得最佳劇集，主角 萩原利久 同 八木勇征 為電影版謝票之後亦都到會場領獎，佢哋仲對作品大受歡迎非常感激呀。
而多年來都以西裝配黑超現身而為人熟悉嘅 森田一義 就喺今屆獲頒發紀念獎，但係呢日佢就指自己嘅招牌打扮曾引嚟唔少負評，仲話自己飽受批評嘅經歷到今日獲獎，自己都有啲唔好意思呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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