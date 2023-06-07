長澤正美表現佳獲頒個人賞 《美麗的他》冧莊再奪最佳劇集

無線娛樂新聞台報導：日本女星 長澤正美 多年來人氣都一直居高不下，近日佢就喺一個頒獎禮當中，憑住去年演出同擔任旁白嘅兩部劇集，獲頒發個人賞表揚佢嘅優秀表現喇。而曾經同佢合作電影《草食男之桃花期》嘅大根仁 導演，更特地上台向佢獻花祝賀。