第60屆GALAXY賞 長澤正美表現佳獲頒個人賞 《美麗的他》冧莊再奪最佳劇集

長澤正美表現佳獲頒個人賞 《美麗的他》冧莊再奪最佳劇集

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：日本女星 長澤正美 多年來人氣都一直居高不下，近日佢就喺一個頒獎禮當中，憑住去年演出同擔任旁白嘅兩部劇集，獲頒發個人賞表揚佢嘅優秀表現喇。而曾經同佢合作電影《草食男之桃花期》嘅大根仁 導演，更特地上台向佢獻花祝賀。

而被稱為BL日劇天花板嘅《美麗的他》第二季，亦繼去年之後再次獲得最佳劇集，主角 萩原利久 同 八木勇征 為電影版謝票之後亦都到會場領獎，佢哋仲對作品大受歡迎非常感激呀。

而多年來都以西裝配黑超現身而為人熟悉嘅 森田一義 就喺今屆獲頒發紀念獎，但係呢日佢就指自己嘅招牌打扮曾引嚟唔少負評，仲話自己飽受批評嘅經歷到今日獲獎，自己都有啲唔好意思呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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