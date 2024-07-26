筲箕灣美食

夫妻檔經營筲箕灣蜑家私房菜 輝哥輝嫂攜手創業歷程感人 與潮州美食結合展現獨特風味

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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你相信「夫妻同心，其利斷金」嗎？筲箕灣蜑家私房菜的老闆輝哥及老闆孃輝嫂，就正正印證了這句話。夫妻由24小時燒味點心店做起，再一步步發展至今。輝哥坦言：「好多人話都係靠你老婆，係呀，因為真係靠我老婆，我做10個鐘，佢可以做16個鐘。我做16個鐘，佢可以做20個鐘。我唔同佢鬥，佢真係好辛苦捱間舖返嚟。」

無怨言助夫還債 輝嫂堅守家業

輝嫂憶述：「佢哋1989年11月，兩兄弟開餐廳，輝哥做粉麵，哥哥做小菜。輝哥唔夠人，咁我自己放星期六日就會過嚟幫佢手。到94年，快要結業。當時輝哥媽咪叫佢接手埋另一邊，我都有過嚟幫手，拉埋閘，我先喺後面洗碗。但我朝早仲要返工，因為我辭唔到工，果段時間，捱咗一年真係頂唔順，真係要辭工返嚟啦。因為果段時間我要捱幾份工，果時你無得話唔做，因為你答應咗還錢畀人嗎。」

蜑家菜展現水上人獨特美食文化

輝哥表示：「自己有個概念，做返細個好多水上人教我整嘅嘢食。」蜑家菜主打原味，多數以油鹽水去煮，「食返本身食材的味，所以我哋煮嘅嘢同外面煮的會不同。」以油鹽水泥鯭，要先煎泥鯭，以取泥鯭鮮甜味，煮3至5分鐘後再慢慢加水，「要滾先加水，啲湯會慢慢變白色，再收返落泥鯭果下最好味。」潮味魚，因為輝嫂是潮州人，這道菜混合了將蜑家和潮州的煮法。輝嫂指：「醃完就咁蒸，食原味，熱嘅魚飯。清洗好魚後放上鹽，放10分鐘，再沖水，再拎去蒸9分鐘，放一陣啲魚水會變成啫喱狀，起哂膠，食落去好煙韌。暖食又得攤凍食又得，變咗潮味魚。」

堅持傳統美食文化 輝哥拒絕轉型

輝哥指餐廳曾開始轉型做點心，「到2008年開始經濟好啲，舖租加得好犀利，夜茶好多點心客，佢哋都想食蜑家嘢，於是把心一橫無乜做點心，轉型做返蜑家菜。做返細個好多水上人教我煮嘢果種美食，親戚、叔婆、姑媽煮畀我嘅味，海邊食嘅嘢，帶返畀岸上，點樣喺船乜都無煮出嘅味。」招牌蜑家雞飯，這個飯全靠用雞的鮮味，「醃完再洗走鹽，切薑䓤頭粒，落油炒切薑䓤頭粒製作汁，再用汁醃雞。放入蒸櫃蒸40分鐘，喺飯上面加上菇同雞汁去蒸，等米吸收雞嘅營養，最後放雞上去。」輝哥指要大時大節先有雞食，因為少人養雞，那時日日都食魚和海鮀，能夠有肉食超開心。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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