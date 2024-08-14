過節必備美食！三姐蕭秀香親授「涼瓜海參燜一字排」祕訣網民瘋傳食譜

簡單食材，豐富口感

隨著節日的臨近，不少家庭開始準備豐盛的節日餐桌。在最新一集的《流行都市》中，三姐蕭秀香帶來了一道特別的節日佳餚——「涼瓜海參燜一字排」。這道菜不僅味道豐富，而且營養均衡，非常適合節日聚餐。

三姐在節目中詳細介紹了這道菜的製作過程。首先，涼瓜（苦瓜）不需要特別處理，只需去掉瓤並切成長條即可。海參則選用急凍品，提前用上湯煨一晚後冷藏，使用時切半即可。「首先起油鑊，放入薑爆香，然後加入用鹽醃過的排骨煎香，再加入菜甫、涼瓜、黃豆、上湯，蓋好燜煮10至20分鐘至收汁，注意黃豆要事先浸水蒸軟，連煮豆水一起加進去。最後加入海參及調味料就可以上碟了，大家快來試做吧！」三姐在節目中分享。

食材清單一覽

為了讓觀眾更容易跟隨製作，節目還特別提供了詳細的食材清單：- 涼瓜 2個- 海參 1條- 黃豆（浸水蒸軟）1兩- 一字排骨 10兩- 芹菜 1條- 菜甫 6條- 薑 4片- 調味料：蠔油 1湯匙、生抽 1湯匙、上湯 1碗半、鹽 半茶匙、紹興酒 1茶匙這道「涼瓜海參燜一字排」不僅是節日餐桌上的亮點，也是一道兼具美味與健康的選擇。三姐的親切教學讓人感受到家的溫暖，也讓這道菜成為了網上熱門話題。