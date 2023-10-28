節目巡禮｜來年推出劇集節目矚目公開 過百藝員現身推廣全新製作

無線娛樂新聞台報導：仲有唔夠一個月就係TVB嘅56周年台慶大日子，而《無綫節目巡禮2024》星期五晚舉行，現場公佈唔少將會同大家見面嘅精彩節目同劇集名單喇。逾百藝員同事呢日盛裝打扮，同應邀到場嘅廣告客戶見面，電視城更變成萬聖節奇幻莊園，各同事亦細心詳細講解各新作嘅內容。