節目巡禮｜來年推出劇集節目矚目公開 過百藝員現身推廣全新製作
呢日公開嘅劇集分別有正拍攝中嘅機場主題劇《飛常日誌》、《再見枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》、《反黑英雄》、《法證先鋒6倖存者的救贖》等。
馬國明 同 高海寧 近日深入機場公眾難以一睹真貌嘅機場禁區拍攝，難怪話眼界大開啦，高Ling仲搞笑話撞到唔少朋友出門去旅行，而馬明亦有唔少朋友話要上機前探班，搞到佢哋非常葡萄呀。
至於喺《逆天奇案2》繼續合作原有角色嘅 陳展鵬 同 林夏薇 ，就話默契雖然更深，不過角色間關係就同上一輯唔同，叫大家留意佢哋點發展咁話喇。 張振朗 劉佩玥 同 劉穎鏇 就會喺《奪命提示》合作，O wen就預告動作搞笑感人場面全部有齊，更話阿Moon同Tiffany可以話打TVB無敵手呀。
新近加入人妻行列嘅 黃智雯 同 陳煒 分別同 馬德鐘 合作《親親枕邊人》又有《非常檢控觀》，兩套劇集故事各有唔同題材，一樣吸引。而久未拍攝TVB劇集嘅 鄭則仕 同 樊亦敏 就會喺《神耆小子》同大家見面，仲指佢哋之間一樣花火四濺呀。
除咗劇集之外，唔同綜藝節目亦一樣吸引，呢晚公佈嘅分別包括《福祿壽訓練學院》、《2024國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知早啲醫》、《金牌媒人B.O.B》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》等唔同類型節目。而J2同樣會繼續製作唔同類型節目同大家見面。
參與《亞洲超星團》嘅 丁子朗 ，呢日改變形象後首次同大家見面，仲話呢次雖然辛苦訓練，不過就絕對係眼界大開之旅喇，而 郭柏姸 就笑指自己都要學丁丁一樣勇於挑戰呀。不過Rosita日前手捧鮮花嘅一張相，就被外界懷疑蜜運當中，呢日佢就親自解釋，呢對緋聞情侶被直接追問係咪已經分手時，丁丁仲非常巧妙咁回應呀。
同樣係偶像練習生之一嘅 冼靖峰 就提到訓練期間同丁丁變得熟稔，仲話大家一齊成長之餘亦一齊接受唔同挑戰，仲話學識唔少嘢呀。
而近年一直大受歡迎嘅《聲夢》加《好聲音》，年底就會聯乘出擊《紅白聲級戰》，李佳 同 龍婷 就話一班年青人嘅活力非常熾熱，仲話要向佢哋學習呀。而 黃洛妍 就透露到時將會以男女成員組隊激鬥喇。
唔止客戶同藝人朋友集郵唔停手，就連Edmond訪問中途都要同 周嘉洛 Selfie先，嘉洛就話同咁多朋友見面連自己都一樣開心，更加趁機幫自己搵拍廣告機會呀。
網民點睇？
Archie❤❤
馬明❤️❤️
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