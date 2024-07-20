夏日簡易小食大公開！Annie黃婉瑩教你做脆皮米紙餡餅 炎炎夏日最佳選擇
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在最新一集的《流行都市》節目中，Annie黃婉瑩帶來了一道適合夏日的簡易小食——脆皮米紙餡餅。這道小食不僅簡單易做，而且非常適合炎熱的天氣，不需要任何複雜的烹飪技巧，讓你輕鬆在家也能享受美味。
簡單材料 輕鬆上手
首先，準備半肥瘦的免治豬肉，加入適量的醃料攪拌均勻。接著，將雞蛋打散加鹽，炒至半熟後切碎。小棠菜也需切碎，這些都是餡料的基本組成部分。將這些材料與芫荽碎混合，再加入鹽、糖、水、麻油、胡椒粉及生粉，拌至黏稠即可。
製作過程 揭祕
越南米紙需要剪成四小塊，每次取兩塊浸水至軟化後疊起。將拌好的餡料均勻放置於米紙中央，輕輕摺起米紙邊緣，形成小餅狀。在鍋中加熱油，將餡餅放入，煎至兩面呈現金黃色，大約需要4至5分鐘，直至外皮香脆。
享受美味 小貼士
完成的脆皮米紙餡餅外觀誘人，可以搭配九層塔等香草享用，或是直接食用，亦可蘸上你喜愛的醬料。這道小食不僅美味，也非常適合作為家庭聚會的點心或是夏日的午後小食。
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圖片來源：TVB