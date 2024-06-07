簡淑兒泰國布吉曬性感泳裝照，網民讚美不絕口，男友麥大力傷勢好轉

泰國布吉之旅與性感泳裝照片

簡淑兒，一位曾於2012年參加港姐選舉但落選的女星，後來於2016年在無綫電視劇《愛·回家之八時入席》中飾演「袁冰冰（Elsa）」一角，憑藉其甜美形象獲得了廣泛關注。她與男友麥大力在2021年參加真人秀節目《SUPER FIVE》期間相戀，兩人的感情一直非常穩定，經常一起出遊。不幸的是，今年年初麥大力在外地滑雪時不慎摔倒，導致大腿骨折並需要多處縫針。為了照顧受傷的男友，Jessica暫時停工三個月。

最近，隨著男友的傷勢逐漸好轉，已經不再需要依靠拐杖行走，Jessica於5日前往泰國布吉旅行，並在社交媒體上分享了多張性感的泳裝照片，展示了她的事業線和纖細腰身，引來網民熱烈反響。照片中，Jessica身穿橙色波點兩件式泳衣，坐在泳池邊派發心形手勢，展現出她完美的身材。「派糧呀」、「終於出糧」、「可愛小妖精」、「吸收維他命」、「從來都唔知你咁有料」、「依然係滿滿嘅少女味」等，網民紛紛留言讚美。

豪華酒店與美麗黃昏

此外，Jessica還分享了她所住的酒店房間的影片，房間內有一張大床和連接著的泳池，陽臺外是一望無際的大海，環境極為舒適。她還曬出了在泳池中欣賞美麗黃昏的背影照，網民對此大為讚賞，紛紛留言表示好美。有些網民好奇這些被稱為「男友視角」的照片是否由她的男友麥大力拍攝。

男友麥大力的近況

從麥大力的社交媒體更新來看，他在3日前出現在澳門，儘管大腿的傷勢已有所好轉，但似乎仍需好好休息，避免過度活動。儘管身處不同地方，這對小情侶依然透過社交媒體保持聯繫，在對方的動態中留言：「Who’s the best?」，展現出他們之間甜蜜的互動。