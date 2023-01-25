米雪華哥胡慧沖泰國領獎 旅遊局表揚貢獻封泰國之友

無線娛樂新聞台報導：米雪 任達華 同 胡慧沖 喺新春期間一齊現身泰國曼谷，接受泰國政府旅遊部門頒發俾佢哋嘅「泰國之友》獎項，表揚佢哋多年嚟為推動泰國旅遊業作出嘅貢獻，米雪同華哥仲分別以泰文表達感謝，仲話非常榮幸得獎呀。