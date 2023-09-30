吳仟峰喜見年青劇迷增加 眾小生花旦分享修身心德
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無線娛樂新聞台報導：由資深傳媒人彭美施出品及策劃嘅經典折子戲，喺年初公演時大獲好評。而對推廣粵劇文化不遺餘力嘅施姐，決定再下一城喺年尾公演part 2，一連兩日為戲迷呈獻6齣戲寶。
呢日一眾演員出席記者會，兩位大老倌吳仟峰同廖國森就係於疫情後首度合演，吳仟峰話好開心見到多咗好多年輕觀眾入場。而雖然已經係大老倌，但廖國森就謙稱自己每日都係學習中，又指最好就係睇多啲唔同嘅戲嚟吸收經驗。
唔少藝人都會對自己嘅體態進行嚴格管理，好似王志良同梁兆明就話要做好體重管理，令自己上台時觀感會好啲，而梁非同則指自己好少戒口，梁燕飛亦指騷前嘅壓力就會令自己瘦，所以唔做刻意封戒口。至於梁煒康就話會注重自己嘅身體，保持適當嘅體力嚟演出喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台