《直播靈接觸》揭祕粵劇界靈異禁忌 輝哥梁思浩大爆圈中祕辛及神祕儀式

戲班中的神祕禁忌與傳統

在最新一集的《直播靈接觸》中，粵劇界的資深人士阮兆輝（輝哥）和梁思浩共同探討了粵劇的多種風俗和靈異事件。節目中，輝哥詳細介紹了拜華光師傅的傳統，並分享了一位女藝人因此走紅的奇妙經歷。「當時有位出名的師傅問她有沒有拜華光先師，但她不知道哪裡有得拜，於是打給我，我想起粵劇界會有，於是打給大前輩查問。最後，朋友帶同供品去拜華光先師。很神奇，她真的紅了，還當上了電影女一。」

輝哥進一步解釋了戲班中的一些嚴格禁忌，例如女性不得坐神箱，即使男性扮演女角色也同樣適用。「女性是不能坐神箱，就算男人做花旦都不能坐，而坐上去後絕對不能踢腳。」此外，他還澄清了盂蘭節期間的座位安排，「第一行是給鄉紳父老坐的。」並談到了神功戲的重要性和意義：「神功戲是酬神，神保祐了你一年，我們做套戲給神看，人神共樂。仲有一個原因就是積聚鄉情，有些觀眾真的由外國回來。」

粵劇演員的嚴格規範與靈異經歷

節目中，輝哥分享了演員在扮演神明時必須遵守的諸多規則，如關公角色需要齋戒沐浴並避免接近女性。「因為你本身不是關公，你只是扮；另外我們報名話自己是誰時，通常遮住個臉，因為你不是那個人。」梁思浩則提到臺灣的「跳鍾馗」習俗，「扮鍾馗那位全晚十幾個鐘都不能說話，認識他的人也不可以叫他的名字。我估因為他負責捉鬼，咁即是跟鬼對立，如果（鬼）知道扮的人是誰會去尋仇，當然這只是傳聞。」

馬來西亞的靈異見聞與故事分享

節目的後半部分，輝哥和梁思浩轉向分享在馬來西亞遇到的靈異事件。「有個女藝人在馬來西亞登臺，睡覺時感覺間房有兩個大人、兩個細路在談天，當然都不是人，她一路唸經，好彩當時剛日出有光線透過窗簾照入，即刻聽到鬼大嗌，她開眼後就見到四道白光在窗口度飛出。之後她打開窗簾，就見到下面有四隻狗企起身吠。」輝哥則講述了一次在太平的演出經歷，「我們通常個臺好近個廟，有次在太平做到尾場、聽見廟入面有人大嗌，嗌到好得人驚、好盡，仲要不停，其實連續個幾兩個鐘這樣嗌法是不可行，我沒有辦法解釋。我們當時猛問甚麼事，他們就說是『財神上童』，叫我們煞科後去拜，看到很多人求籤又拜又盛。」