糖妹新歌救人一命 期待節目《我要瞓鬥》播映
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無線娛樂新聞台報導：糖妹 黃山怡 最近推出充滿正能量嘅新歌，鼓勵大家要相信自己，終會有日戰勝困難。糖妹近日到電台宣傳，佢都話估唔到作品拯救咗一條寶貴生命，因為有位住喺加拿大嘅朋友，輾轉透露好多人畀咗個感謝嘅語音訊息佢，內容係話呢位朋友原本打算離開呢個世界，正喺佢情緒處於低谷嘅時候，突然聽到糖妹嘅新歌，突然有種被人拉起身嘅感覺。
糖妹話聽到嗰刻覺得非常神奇，不過對方嘅語音訊息入面一句「無分遠近」就令自己感動咗一日，成個內容係「糖妹我都祝福妳，我想同妳講，雖然我同妳嘅距離有啲遠，但係妳嘅音樂真係無分遠近，如果有啲咩訊息想話畀人聽，唔好介意，要透過音樂同人分享。」
糖妹嚟緊仲有件重要嘅事要做，就係 黃貫中 為佢度身訂造咗新歌，佢就話要好好寫好歌詞喇。早前佢孖住 林曉峰 喺廣州舉行演唱會，糖妹話喺網上見到好多人仲津津樂道咁回味成個騷，佢都希望有機會再做Part 2。另外佢有份主持既綜藝遊戲節目《我要瞓鬥》啱啱播出，糖妹都話一班參賽者真係好犀利，大家要密切留意節目。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台