糖妹新歌救人一命 期待節目《我要瞓鬥》播映

無線娛樂新聞台報導：糖妹 黃山怡 最近推出充滿正能量嘅新歌，鼓勵大家要相信自己，終會有日戰勝困難。糖妹近日到電台宣傳，佢都話估唔到作品拯救咗一條寶貴生命，因為有位住喺加拿大嘅朋友，輾轉透露好多人畀咗個感謝嘅語音訊息佢，內容係話呢位朋友原本打算離開呢個世界，正喺佢情緒處於低谷嘅時候，突然聽到糖妹嘅新歌，突然有種被人拉起身嘅感覺。