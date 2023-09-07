糖妹孖林曉峰廣州開騷 廣東歌單含二人成長經歷

無線娛樂新聞台報導：糖妹黃山怡呢日同林曉峰一齊喺廣州舉行演唱會，佢兩個因為舊年一齊參加《聲生不息》而結緣，雖然兩人年齡相差一大截，但因為兩個都係香港出道嘅歌手，對粵語歌有住共同回憶，所以佢哋一拍即合一齊開騷，獻唱多首粵語金曲。