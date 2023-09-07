糖妹孖林曉峰廣州開騷 廣東歌單含二人成長經歷
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無線娛樂新聞台報導：糖妹黃山怡呢日同林曉峰一齊喺廣州舉行演唱會，佢兩個因為舊年一齊參加《聲生不息》而結緣，雖然兩人年齡相差一大截，但因為兩個都係香港出道嘅歌手，對粵語歌有住共同回憶，所以佢哋一拍即合一齊開騷，獻唱多首粵語金曲。
講到今次演唱會嘅歌單，林曉峰話自己揀嘅歌都係自己經歷過、對自己有好大影響嘅歌曲，又或者係當年影響大家好深嘅歌曲，而糖妹就指佢揀嘅歌，係自己中學年代成日會唱嘅歌，好彩觀眾們都好有共嗚。至於揀嗚廣州開騷嘅原因，糖妹就指因為家人都喺廣州生活，加上廣州人都好熱愛廣東話，所以揀喺呢度開騷喇！
網民點睇？
糖妹only pls
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台