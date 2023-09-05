StarTalk丨糖妹驚訝新歌拯救生命 一度為歌唱事業急躁幸得老友王敏奕…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨糖妹驚訝新歌拯救生命 一度為歌唱事業急躁幸得老友王敏奕關心
糖妹（黃山怡）好耐冇出個人作品，相隔3年再推新歌，佢接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，跟主播許文軒細說近況，糖妹笑言自己外貌正氣，經常出勵志歌曲。
糖妹舊年去參加節目，當時仍要隔離再開工，所以佢稍緩音樂同拍劇工作，今次佢再推出勵志歌，近年較少出情歌，糖妹坦言以前填詞仲有啲少女心事，現時將愛情敏感變成對身邊事物嘅敏感，佢關心唔再只係情愛，糖妹亦分享新歌《明天地圖》背後訊息。
糖妹有日收到一位加拿大朋友嘅感謝訊息，原來一個教會朋友經歷咗人生低谷，聽完糖妹嘅歌被感動，對方打消輕生念頭，令糖妹驚訝作品能拯救生命，祝福同鼓勵無分遠近；糖妹幾年前曾感到迷惘，曾擔心拍劇、做主持被定型，同時又驚人哋忘記其歌手身份，糖妹一度為歌唱事業急躁，多得老闆願意畀時間佢撞板，加上糖妹因家庭背景關係，令佢勇於面對困難，糖妹好好感謝老友王敏奕不時關心，互相牽掛傾吓心事。
糖妹最近喜獲偶像黃貫中作曲，笑指呢個係十年之約，糖妹剛出道嗰陣去睇黃貫中演唱會曾主動邀歌，直至上年到內地工作，糖妹收到黃貫中創作旋律，黃貫中笑言唔係倉底貨，令糖妹好想花多啲心思寫好啲詞。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台