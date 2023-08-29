糖妹學AI研究新科技作曲靠自己 將與阿Lo合作開騷主持J2節目冇得瞓…
廣告
無線娛樂新聞台報導：糖妹學AI研究新科技作曲靠自己 將與阿Lo合作開騷主持J2節目冇得瞓
糖妹 呢日為一個網上購物平台宣傳，仲話之後會化身成為AI糖妹直播帶貨。近來AI經典歌手重現喺網上世界惹來兩極意見，身為音樂人嘅 糖妹 就認為自己親自作曲填詞更有味道，但係同時亦會嘗試表受新科技咁話喇。
而好快就會同 林曉峰 合作一齊開騷嘅佢，呢日就解釋自己同阿Lo有唔少共通點，仲話去年透過《聲生不息》之後變成好友，於是就有一齊開騷嘅念頭，於是就有呢個計劃喇。而佢好快就會喺電視同大家見面，因為 J2 真人騷節目《我要瞓鬥》即將播出，糖妹會直擊參賽者點樣捱眼瞓嘅過程呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台